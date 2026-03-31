Изрезавшему мужчину экс-директору воронежского колледжа вынесли приговор

Установлено, что подсудимый пришёл к месту работы мужчины, к которому он ревновал свою жену. Увидев соперника, он не менее трёх раз ударил его ножом в голову, а затем ещё несколько раз кулаком. Завершить задуманное бывшему директору колледжа не удалось. Потерпевший активно защищался, и на помощь ему подоспели очевидцы.