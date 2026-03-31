Компания основателя «Яндекса» построит «ИИ-фабрику» в Финляндии

Компания Nebius Group, специализирующаяся на искусственном интеллекте (ИИ), построит новый дата-центр мощностью до 310 МВт в финском городе Лаппеенранта. Об этом сообщила пресс-служба компании.

ЦОД начнет предоставлять услуги клиентам в 2027 году, а после полного развертывания мощностей он станет одним из крупнейших специализированных дата-центров для ИИ в Европе, говорится в сообщении.

Nebius Group — бывшая нидерландская Yandex N.V., материнская компания «Яндекса». В 2024 году российские и международные активы интернет-гиганта были разделены. Российские активы отошли «Яндексу», акции которого сейчас торгуются на Мосбирже, а международные — Yandex N.V., которая впоследствии сменила название на Nebius Group. Гендиректор — основатель «Яндекса» Аркадий Волож.

Материал дополняется.

