Компания основателя «Яндекса» построит «ИИ-фабрику» в Финляндии

Nebius Group — бывшая нидерландская Yandex N.V., материнская компания «Яндекса». В 2024 году российские и международные активы интернет-гиганта были разделены. Российские активы отошли «Яндексу», акции которого сейчас торгуются на Мосбирже, а международные — Yandex N.V., которая впоследствии сменила название на Nebius Group. Гендиректор — основатель «Яндекса» Аркадий Волож.