Советская киноклассика, мудрость Толстого ещё 9 апрельских спектаклей калининградской драмы

В центре сюжета — преподаватель литературы Серебряного века Сергей Фролов, оказавшийся в парадоксальной ловушке будущего: он приговорён к смертной казни, но вынужден ждать её исполнения в условиях, больше напоминающих комфортный отель, чем тюрьму. Только есть один нюанс — никто не знает, когда именно автоматический выстрел исполнит приговор: через день или через десятилетия.