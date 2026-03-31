Рядом с «Роевым ручьем» в Красноярске построят экодеревню, веревочный парк и смотровой комплекс

Рядом с парком флоры и фауны «Роев ручей» обустроят новую рекреационную зону. Правительство края выделило на проект почти 100 миллионов рублей.

В Свердловском районе Красноярска обустроят новую рекреационную зону. Правительство края выделило на проект почти 100 миллионов рублей из регионального бюджета, сообщил в соцсетях депутат ЗС Илья Зайцев.

Сейчас территория рядом с парком флоры и фауны «Роев ручей» практически не используется, но в скором времени там появится полноценное пространство для отдыха.

Проект предполагает создание экодеревни «Брусника» с атмосферой сибирского быта и мастерскими, благоустройство территории вокруг пруда с набережной и зонами для тихого отдыха, а также экотропы с навигацией и информацией о флоре и фауне.

Посетители смогут подняться на смотровой комплекс «Заповедье» с видом на национальный парк. В досуговой части появятся геокупол, веревочный парк и другие объекты.

Новую зону свяжут с «Красноярскими Столбами» и «Роевым ручьем», создав единое пространство для прогулок и знакомства с природой. Основной акцент — на бережном использовании территории.

Завершить работы планируют к августу 2027 года.

