Рядом с «Роевым ручьем» в Красноярске построят экодеревню, веревочный парк и смотровой комплекс

В Свердловском районе Красноярска обустроят новую рекреационную зону. Правительство края выделило на проект почти 100 миллионов рублей из регионального бюджета, сообщил в соцсетях депутат ЗС Илья Зайцев.
Сейчас территория рядом с парком флоры и фауны «Роев ручей» практически не используется, но в скором времени там появится полноценное пространство для отдыха.
Проект предполагает создание экодеревни «Брусника» с атмосферой сибирского быта и мастерскими, благоустройство территории вокруг пруда с набережной и зонами для тихого отдыха, а также экотропы с навигацией и информацией о флоре и фауне.
Посетители смогут подняться на смотровой комплекс «Заповедье» с видом на национальный парк. В досуговой части появятся геокупол, веревочный парк и другие объекты.
Новую зону свяжут с «Красноярскими Столбами» и «Роевым ручьем», создав единое пространство для прогулок и знакомства с природой. Основной акцент — на бережном использовании территории.
Завершить работы планируют к августу 2027 года.
