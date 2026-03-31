Создана технология на основе рентгена для повышения нефтедобычи

Образец породы помещают в специальный сканер — медицинский томограф, приспособленный для работы с горной породой. Через породу прокачивают воду, и на каждом этапе этого процесса сканер делает трехмерные снимки. Чтобы жидкости были видны на рентгене, в воду добавляют йодистый калий, который хорошо задерживает излучение. На готовых изображениях вода выглядит светлой, нефть — темной, а горная порода имеет серый оттенок. Получается послойная картинка, на которой видно расположение воды и нефти в каждый момент времени.