Создана технология на основе рентгена для повышения нефтедобычи

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) с китайскими коллегами создали технологию на основе рентгена, призванную повысить добычу нефти в сложных породах, где в скважины приходится закачивать воду под давлением. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из Китая разработали уникальный экспериментальный комплекс, который сочетает заводнение керна с непрерывной рентгеновской съемкой. Новая технология распознает нефть на полученных изображениях с точностью 89%, позволяя поэтапно увидеть процесс вытеснения и точно спрогнозировать поведение пласта», — отметили в пресс-службе.
Образец породы помещают в специальный сканер — медицинский томограф, приспособленный для работы с горной породой. Через породу прокачивают воду, и на каждом этапе этого процесса сканер делает трехмерные снимки. Чтобы жидкости были видны на рентгене, в воду добавляют йодистый калий, который хорошо задерживает излучение. На готовых изображениях вода выглядит светлой, нефть — темной, а горная порода имеет серый оттенок. Получается послойная картинка, на которой видно расположение воды и нефти в каждый момент времени.
«Раньше мы могли только строить догадки о том, что происходит внутри породы. Классические уравнения говорили, что вода должна идти ровной стеной, вытесняя нефть перед собой. Но в реальности из-за капиллярных сил и неоднородности камня вода распространяется где-то быстрее, где-то медленнее. Теперь мы можем увидеть этот процесс в деталях, слой за слоем, с точностью до миллиметра», — рассказал профессор кафедры «Нефтегазовые технологии» Дмитрий Мартюшев.
Точность распознавания углеводородов достигает 89% — система видит почти всю нефть внутри камня. После проведения необходимых расчетов их совпадение с реальностью достигло 95%, а достоверность прогнозной модели — 98%. Исследователи уже отметили существенную с точки зрения нефтедобычи разницу между такими породами, как доломит и известняк: последний смачивается нефтью, она прилипает к его порам.
Исследования проведены при поддержке Минобрнауки РФ. Результаты опубликованы в журнале Energy & Fuels.