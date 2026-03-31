В Глазове Удмуртской Республики отремонтируют патриотический центр

Патриотический центр «Северный рубеж» площадью почти 1,8 тыс. кв. м обновят в городе Глазове Удмуртской Республики по нацпроекту «Молодёжь и дети». Отремонтированное пространство объединит тысячи школьников и студентов, сообщили в региональном министерстве молодежной политики.
В четырехэтажном здании строители уже демонтируют старые конструкции в подвалах и на первом этаже. Министр молодежной политики Удмуртии Максим Файзулин проинспектировал объект и провел совещание с подрядчиком, обсудив график дальнейших этапов капитального ремонта.
«“Северный рубеж” — это объект с историей и огромным потенциалом. Он давно стал центром притяжения для глазовской молодежи, но материально-техническая база требовала обновления. Именно поэтому, когда мы формировали заявку на конкурс “Регион для молодых” от “Росмолодежи”, понимали: этот объект обязательно должен войти в нее. Запрос ребят на современные форматы — от управления дронами до скалолазания. Ведь задача — создавать пространства, которые будут действительно востребованы», — подчеркнул Максим Файзулин.
После завершения ремонта центр станет современным многофункциональным пространством, где ребята смогут заниматься пилотированием БАС, высотной подготовкой, спортивным туризмом, альпинизмом и скалолазанием, тактической медициной и оказанием первой помощи, боевыми единоборствами, огневой подготовкой, лазертагом, танцами и тяжелой атлетикой. Завершить работы планируют в конце года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.