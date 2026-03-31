Эксперты не верят в пользу коллагена из азовских медуз

Инициатива по ежегодному вылову миллиона тонн медуз для нужд медицины и косметологии столкнулась с критикой специалистов. Хирурги указывают на низкое качество белка, а представители бьюти-индустрии — на отсутствие реального спроса на такие объемы сырья.
Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева сообщила о потенциале промышленной добычи медуз в Азовском море. Проект предполагает вылов до 1 млн тонн биомассы ежегодно для производства 260 тысяч тонн коллагена. Инициатива рассматривается в рамках стратегии развития региона до 2040 года.
Опрошенные изданием Бизнес ФМ Краснодар специалисты сомневаются в целесообразности проекта. Микрохирург Алексей Дикарев пояснил, что коллаген из медуз дефицитен по незаменимым аминокислотам, в частности лизину, что делает его неэффективным для медицинского применения. Основатель бренда Ostrikov Beauty Publishing Сергей Остриков добавил, что косметический рынок не нуждается в подобных объемах компонента, а современные тренды на этичность часто исключают использование животного сырья.
Ранее в Азово-Черноморском управлении Росрыболовства констатировали отсутствие коммерческого интереса рыбопромышленников к данному промыслу из-за рисков сбыта.