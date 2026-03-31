Эксперты не верят в пользу коллагена из азовских медуз

Опрошенные изданием Бизнес ФМ Краснодар специалисты сомневаются в целесообразности проекта. Микрохирург Алексей Дикарев пояснил, что коллаген из медуз дефицитен по незаменимым аминокислотам, в частности лизину, что делает его неэффективным для медицинского применения. Основатель бренда Ostrikov Beauty Publishing Сергей Остриков добавил, что косметический рынок не нуждается в подобных объемах компонента, а современные тренды на этичность часто исключают использование животного сырья.