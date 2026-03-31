Бойцам СВО из Нижегородской области хотят предложить выплату вместо участка

В Нижегородской области рассматривают возможность замены земельных участков для участников специальной военной операции на денежные выплаты. Об этом в ходе интернет-конференции ИА «НТА-Приволжье» сообщил председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Законодательного собрания региона Василий Суханов.
С октября 2023 года по февраль 2026 года от участников СВО и членов их семей поступило около 3,7 тысячи заявлений о бесплатном предоставлении земли. Из них более 850 человек уже получили участки, около 2,3 тысячи ожидают своей очереди. При этом общая фактическая потребность в земельных наделах на конец февраля оценивается в 13,3 тысячи участков. Из них 2,3 тысячи предназначены для участников, награждённых государственными наградами, и членов их семей, а 11 тысячи — для владельцев земельных сертификатов.
Как пояснил Василий Суханов, в сентябре 2023 года были приняты поправки в областной закон, регламентирующие порядок предоставления земли участникам СВО для личного подсобного хозяйства. В ноябре 2024 года ввели земельные сертификаты для контрактников. Сейчас же прорабатывается вопрос о целесообразности перехода на денежные выплаты.