Бойцам СВО из Нижегородской области хотят предложить выплату вместо участка

С октября 2023 года по февраль 2026 года от участников СВО и членов их семей поступило около 3,7 тысячи заявлений о бесплатном предоставлении земли. Из них более 850 человек уже получили участки, около 2,3 тысячи ожидают своей очереди. При этом общая фактическая потребность в земельных наделах на конец февраля оценивается в 13,3 тысячи участков. Из них 2,3 тысячи предназначены для участников, награждённых государственными наградами, и членов их семей, а 11 тысячи — для владельцев земельных сертификатов.