Крымчане могут получать родительскую «зарплату»

В Крыму работающие родители могут получить новую ежегодную выплату. Об этом пишет «Крымская газета».
Как рассказали в республиканском отделении Социального фонда России, выплата предусмотрена для каждого из работающих родителей, с доходов которых уплачен налог на доходы физических лиц. При этом мать и отец могут не состоять в браке. Подавать заявления можно независимо друг от друга.
Размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного НДФЛ с дохода за предыдущий год и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%. Заявление можно будет подать с 1 июня до 1 октября.
Узнать больше по теме
