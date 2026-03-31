100-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны Антонина Сомова

Антонина Александровна родилась 31 марта 1926 года в деревне Обухово Балахнинского района. Когда началась Великая Отечественная война, девушке было всего 15 лет. Как и многие сверстники, она вместе с матерью и двумя сёстрами в свободное от учёбы время работала на Сормовском заводе, где выпускали танки и другую военную продукцию.