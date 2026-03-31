100-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны Антонина Сомова

Источник: Нижегородская правда

100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны из Нижнего Новгорода Антонине Сомовой. Об этом сообщили в администрации Автозаводского района.

Антонина Александровна родилась 31 марта 1926 года в деревне Обухово Балахнинского района. Когда началась Великая Отечественная война, девушке было всего 15 лет. Как и многие сверстники, она вместе с матерью и двумя сёстрами в свободное от учёбы время работала на Сормовском заводе, где выпускали танки и другую военную продукцию.

После окончания средней школы Антонина Сомова поступила в Горьковский пединститут, который окончила в 1948 году по специальности «преподаватель русского языка и литературы», и была направлена работать в среднюю школу города Горбатова Павловского района.

В 1952 году Антонина Александровна вышла замуж и переехала в Горький, где устроилась на работу учителем русского языка и литературы в среднюю школу № 37. Учителем она проработала до пенсии, на которую вышла в 1974 году. За многолетний и доблестный труд Антонина Александровна награждена нагрудным знаком СССР «Отличник народного образования».

Свой юбилей Антонина Александровна отмечает в кругу родных и близких.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Еремина отметила 100-летний юбилей.