Помогает ли луковый сок от насморка?

Многие до сих пор верят, что быстро и эффективно избавиться от насморка помогает луковый сок. Но так ли безопасен этот народный метод?

Насморк — проблема, знакомая каждому. В ход идут и бабушкины рецепты, и советы из интернета. Один из самых популярных — закапать в нос луковый сок. Но так ли безобиден этот метод?

Об этом aif.ru рассказал директор Научно-исследовательского института обоняния и ольфакторной патологии, доктор медицинских наук Константин Добрецов:

— Безусловно, лук и луковый сок обладают множеством полезных свойств: это природный антисептик, антибиотик. Они оказывают бактерицидное действие. Кроме того, в луке содержится большое количество витаминов (в том числе витамин С) и микроэлементов, которые полезны для организма.

Однако концентрация лукового сока достаточно агрессивна. Если использовать его (или сок чеснока) в нос, можно не помочь слизистой оболочке, а нанести ей серьёзный вред, вплоть до сильного ожога. Во время воспаления слизистая носа и так раздражена, а здесь добавляется ещё и ярко выраженное агрессивное воздействие.

У меня в детстве тоже был такой опыт. Помня советы бабушек и дедушек, я выдавил луковый сок и закапал его при насморке. Честно скажу, чуть на стену не полез от боли.

Как специалист, я категорически не рекомендую использовать даже разбавленный луковый сок в полости носа. Тем более что сейчас есть готовые аптечные спреи — лицензированные, имеющие сертификаты качества и безопасные для организма. Стоит применять именно их, а не столь спорные методы народной медицины.