В Молдове уничтожили партию мороженого весом более полутора тонн: В нем обнаружили опасные для здоровья бактерии

ANSA уничтожило более полторы тонны мороженного, которое пытались ввезти в Молдову. В нем нашли опасные для здоровья бактерии (Enterobacteriaceae).
В ходе пограничного контроля инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов взяли пробы в соответствии с процедурами контроля качества импортируемых продуктов.
Несоответствующие требованиям партии мороженого общим весом 1682 кг (9066 шт.) не были допущены к продаже на рынке Молдовы. Они были уничтожены под надзором инспекторов ANSA.