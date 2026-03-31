Производственный календарь на май 2026 года: месяц с длинными праздничными выходными

Май традиционно считается одним из самых комфортных месяцев для отдыха благодаря большому количеству праздничных дней. Производственный календарь на май 2026 года помогает заранее спланировать график работы, отпуска и поездок с учетом длинных выходных.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Россияне отдыхают в мае 2026
Источник: Legion-Media

В этом материале разберем, как распределяются праздники, сколько рабочих дней будет в мае 2026 года и выгодно ли брать отпуск в этот период.

Как отдыхаем в праздники в мае 2026 года

В мае россиян ожидают два основных праздничных периода: в честь Праздника Весны и Труда (1 мая) и в честь Дня Победы (9 мая). Таким образом, в 2026 году дополнительные выходные распределяются следующим образом:

  • 1 мая выпадает на пятницу — это будет официальный выходной, после чего идут 2 и 3 мая — стандартные суббота и воскресенье;
  • 9 мая приходится на субботу — это выходной и так, поэтому он переносится на ближайший рабочий день — понедельник, 11 мая.

Иными словами, отдыхать в честь праздников россияне будут 1—3 мая (с пятницы по воскресенье) и 9—11 мая (с субботы по понедельник). При этом рабочий день в пятницу, 8 мая, будет сокращенным — из-за того, что после него следует праздничная дата.

Производственный календарь на 2026 год: выходные и рабочие дни

С точки зрения производственного календаря май 2026 года отличается сбалансированным соотношением рабочих и выходных дней, но при этом имеет два длинных праздничных периода.

Производственный календарь на 2026 год
Источник: ВК

Всего в мае 2026 года 12 выходных и 19 рабочих дней. Последние распределены между праздничными блоками, что делает месяц удобным для планирования коротких отпусков.

Стоит ли брать отпуск в мае 2026 года

Май считается одним из самых популярных месяцев для отпуска — и на это есть причины. Очевидные плюсы:

  • можно объединить отпуск с майскими праздниками, за счет чего он выйдет очень длинным и при небольшом количестве отпускных дней;
  • в мае обычно комфортная погода для поездок и отдыха во многих регионах — еще не слишком жарко, но уже не холодно;
  • туристический сезон начинается ближе к лету, и в начале мая еще есть шансы отдохнуть без толп туристов.

Но есть и минусы, о которых следует помнить:

  • стоимость одного рабочего дня выше, чем в среднем по году — как раз из-за обилия выходных. По этой причине отпуск может быть менее выгоден с финансовой точки зрения;
  • сохраняется высокий спрос на отпускные даты, и особенно это заметно при покупке билетов на поезда и самолеты — ближе к выходным их практически не остается.

Таким образом, май — хороший вариант для тех, кто хочет максимально продлить отдых и готов мириться с небольшими (по сравнению с другими месяцами) отпускными.

Норма часов в мае 2026 года

Из-за праздничных дней норма рабочего времени в мае ниже стандартной.

40 часов
151 час
36 часов
135,8 часа
24 часов
90,2 часа