Из-за весеннего тепла закрывают ледовые переправы в Красноярском крае

На данный момент в крае ещё функционирует 102 ледовые трассы.

С наступлением плюсовых температур в Красноярском крае постепенно снимают с эксплуатации зимние дороги через водоёмы. Только за последние сутки прекратили работу две переправы — в Богучанском и Мотыгинском округах.

Как рассказали в КГКУ «Спасатель», на данный момент в крае ещё функционирует 102 ледовые трассы. Они действуют в восьми муниципалитетах.

Водителей призывают заранее уточнять маршруты и не выезжать на закрытые участки — это вопрос личной безопасности.

Ранее мы сообщали, что Каштаковскую тропу начали восстанавливать на «Красноярских Столбах».