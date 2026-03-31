Из-за весеннего тепла закрывают ледовые переправы в Красноярском крае

С наступлением плюсовых температур в Красноярском крае постепенно снимают с эксплуатации зимние дороги через водоёмы. Только за последние сутки прекратили работу две переправы — в Богучанском и Мотыгинском округах.
Как рассказали в КГКУ «Спасатель», на данный момент в крае ещё функционирует 102 ледовые трассы. Они действуют в восьми муниципалитетах.
Водителей призывают заранее уточнять маршруты и не выезжать на закрытые участки — это вопрос личной безопасности.
