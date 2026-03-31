С 1 апреля Нижегородская канатная дорога переходит на летний режим работы. С понедельника по субботу она будет работать с 06:45 до 22:00, а в воскресенье и праздничные дни — с 09:00 до 22:00.
Для удобства пассажиров регламентные работы, то есть плановое техобслуживание и проверка всех систем, будут проводиться ранним утром до запуска канатной дороги.
Напомним, в 2025 году на Нижегородской канатной дороге прошла масштабная модернизация. В рамках государственного контракта АО «Урбантех Канатные дороги» полностью заменило подвижной состав, увеличив количество кабин с 28 до 56. Это позволило вдвое повысить пропускную способность и значительно сократить время ожидания. Новые кабины оснащены современными системами видеонаблюдения, зарядными устройствами, медиаэкранами, а также адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров.
В дальнейшем запланировано создание теплого контура на станциях, техническое перевооружение и замена несуще-тягового каната. После ввода в эксплуатацию двух новых станций Автозаводской линии метро модернизированная канатная дорога станет частью крупного транспортно-пересадочного узла.