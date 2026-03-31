Кубок Никиты Нагорного по спортивной гимнастике пройдет в Ростове

3 апреля в Ростове стартуют Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Кубок олимпийского чемпиона Никиты Нагорного». Площадкой проведения станет спортивная школа олимпийского резерва № 2, где начинал свой путь знаменитый гимнаст. Об этом говорится на сайте донского правительства.
В турнире примут участие 130 спортсменов из 14 регионов России. Участников разделят на пять возрастных групп: от девушек 12−13 лет до взрослых мужчин и женщин. Они будут соревноваться в девяти дисциплинах, включая многоборье, вольные упражнения, опорный прыжок, брусья, перекладину, коня, кольца и бревно.
Отметим, что соревнования носят имя Никиты Нагорного — олимпийского чемпиона 2021 года, который разработал и впервые исполнил уникальный элемент высшего уровня сложности. А один из спортивных залов школы олимпийского резерва № 2 назван в его честь.
