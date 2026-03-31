Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кубок Никиты Нагорного по спортивной гимнастике пройдет в Ростове

Турнир имени олимпийского чемпиона пройдет в ростовской спортшколе, где он начинал путь.

Источник: Комсомольская правда

3 апреля в Ростове стартуют Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Кубок олимпийского чемпиона Никиты Нагорного». Площадкой проведения станет спортивная школа олимпийского резерва № 2, где начинал свой путь знаменитый гимнаст. Об этом говорится на сайте донского правительства.

В турнире примут участие 130 спортсменов из 14 регионов России. Участников разделят на пять возрастных групп: от девушек 12−13 лет до взрослых мужчин и женщин. Они будут соревноваться в девяти дисциплинах, включая многоборье, вольные упражнения, опорный прыжок, брусья, перекладину, коня, кольца и бревно.

Отметим, что соревнования носят имя Никиты Нагорного — олимпийского чемпиона 2021 года, который разработал и впервые исполнил уникальный элемент высшего уровня сложности. А один из спортивных залов школы олимпийского резерва № 2 назван в его честь.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!