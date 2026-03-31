В подмосковном поселке Дубки построили медпункт по технологии 3D-печати

Возведение фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) с использованием технологии трехмерной печати завершилось в поселке Дубки Московской области. Строительство проводилось по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Здание площадью 100 кв. м было возведено менее чем за год благодаря применению передовой методики. Трехслойная структура стен нового медицинского учреждения не только придает ему современный вид, но и обеспечивает высокую энергоэффективность. Процесс послойной печати осуществлялся непосредственно на месте строительства, что позволяет избежать образования швов и стыков.
Внутри здания располагаются приемная, процедурная комната, прививочный кабинет и помещения для персонала. ФАП оснащен современным медицинским оборудованием и будет предоставлять доврачебную помощь жителям поселка Дубки и соседних населенных пунктов. Новое медицинское учреждение сможет обслуживать около тысячи человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.