В Перми готовят к открытию Детский музейный центр на «Заводе Шпагина»

Детский музейный центр Пермского краеведческого музея готовится принять первых гостей. Новое музейное пространство начнет работу в социокультурном кластере «Завод Шпагина» (Литера Д1).
Первую выставку «Все под землей, или Тайны четвертого царства» посвятят тайнам подземного мира. Экспозиция представит музейные предметы из коллекций геологии, зоологии, ботаники, археологии и палеонтологии, почвенные монолиты и арт-объекты, рассказывающие о красоте почв. Ее подготовили при поддержке Естественнонаучного института, биологического факультета и ботанического сада ПГНИУ.
На монтаж выставки в Пермь приехали участники научно-эстетической группы Сойл Арт (Soil Art) факультета почвоведения МГУ. По словам министра культуры краевого правительства Аллы Платоновой, прошлым летом команда университета несколько дней исследовала окрестности Перми: зачищала обнажения, отбирала образцы почв, из которых потом создавались инсталляции, краски и художественные зарисовки города.