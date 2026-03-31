На Среднем Урале от клещей пострадали уже 14 человек

Клещи атакуют жителей Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области с начала сезона 14 человек пострадали от клещей. Это в 1,2 раза ниже в сравнении с прошлым годом, а также многолетним показателем. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

— Случаи зарегистрированы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Слободо — Туринском районе, а также Тавде, — сказано в сообщении.

С начала года прививки от клещевого энцефалита поставили 15 тысяч свердловчан. Еще 38 тысяч человек прошли ревакцинацию. Прививку необходимо делать всем жителям и гостям эндемичных регионов.

На Среднем Урале планируют провести акарицидную обработку на площади 11600 гектаров. Специалисты приступят к ним после санитарной очистки, дератизации.