На Среднем Урале от клещей пострадали уже 14 человек

В Свердловской области с начала сезона 14 человек пострадали от клещей. Это в 1,2 раза ниже в сравнении с прошлым годом, а также многолетним показателем. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
— Случаи зарегистрированы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Слободо — Туринском районе, а также Тавде, — сказано в сообщении.
С начала года прививки от клещевого энцефалита поставили 15 тысяч свердловчан. Еще 38 тысяч человек прошли ревакцинацию. Прививку необходимо делать всем жителям и гостям эндемичных регионов.
На Среднем Урале планируют провести акарицидную обработку на площади 11600 гектаров. Специалисты приступят к ним после санитарной очистки, дератизации.