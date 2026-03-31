Арест на полгода продлили бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода Егорову

Минувший срок содержания под домашним арестом для экс-замглавы города Сергея Егорова продлен Нижегородским районным судом еще на полгода. Ему предъявлено обвинение в получении взятки, предусмотренное статьей 290 Уголовного кодекса РФ. Об этом рассказали в «Коммерсантъ Приволжье».
По версии следствия, Сергей Егоров получил 120 тысяч рублей от предпринимателя и представителей коммерческой организации. В обмен на это, как считает следствие, бывший чиновник обязался содействовать в организации парковочного бизнеса на муниципальных территориях и не препятствовать незаконной деятельности. Сергей Егоров и его адвокаты отказались комментировать предъявленные обвинения.
Слушания по существу уголовного дела назначены на апрель. Кроме того, сторона обвинения ходатайствует о конфискации автомобиля подсудимого, стоимость которого оценивается в 6,3 миллиона рублей, в пользу государства. Прокуратура утверждает, что данное транспортное средство было приобретено с нарушением антикоррупционного законодательства.
Ранее суд также продлил арест завотделением нижегородской больницы № 33 до июня.