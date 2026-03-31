Арест на полгода продлили бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода Егорову

По версии следствия, Сергей Егоров получил 120 тысяч рублей от предпринимателя и представителей коммерческой организации. В обмен на это, как считает следствие, бывший чиновник обязался содействовать в организации парковочного бизнеса на муниципальных территориях и не препятствовать незаконной деятельности. Сергей Егоров и его адвокаты отказались комментировать предъявленные обвинения.