Вспыхнувший в степи огонь испугал жителей Новоаннинского района

Жителей Новоаннинского района Волгоградской области испугал 31 марта разгоревшийся в степи ландшафтный пожар.
Пламя, охватившее значительную территорию, сняли на видео. Судя по кадрам, огонь распространился по сухостою.
Силу пламени придавал ветер. По прогнозам синоптиков, его порывы достигают в последний день марта 8−13 м/с, а местами — до 15−20 м/с. К тому же на территории региона установилась жаркая для этого времени погода.
«По данным отдела ГО И ЧС райадминистрации, беспокоиться не о чем — проводится сезонный отжиг. Жителей просят сохранять спокойствие — ситуацию контролируют спасатели», — пишет канал «Новоаннинский сегодня».
В региональном ГУ МЧС дополнили: сухую растительность сжигают на южных окраинах станицы Филоновской, хутора Черкесовского и поселка Панфилово, а также северной окраине хутора Борисовский.
К хутору Рог-Измайловскому, расположенному в 17 километрах от города Новоаннинского, после поступившего в 12:36 сообщения направлен отдельный пост пожарной части № 71 региональной противопожарной службы.
Ранее столб пламени и клубы дыма заставили поволноваться жителей Краснооктябрьского района Волгограда.