20 млн рублей долга по зарплате выплатила нижегородская компания сотрудникам

Нижегородская компания задолжала своим сотрудникам более 20 млн рублей. Организация не выплачивала зарплату с августа 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, выплаты не получили 133 работника. Среди них также были и уволенные сотрудники. Решить вопрос с заработной платой удалось только после вмешательства прокуратуры. Ведомство возбудило административное дело по статье о невыплате в установленный срок заработной платы.
В результате принятых мер права сотрудников были восстановлены. Компания выплатила всю заработную плату, а также более 1 млн рублей компенсации за ее задержку.