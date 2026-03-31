В Рязанской области осенью введут в эксплуатацию дорогу Восход — Ермишь

Ремонт автодороги Восход — Ермишь протяженностью 11 км в Ермишинском округе Рязанской области планируют завершить осенью этого года. Работы на объекте проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
Данная трасса входит в опорную сеть автомобильных дорог России и ведет к подъездным путям населенных пунктов: Рюмино, Михайлово, Савватьма, Царево и Власово. Кроме того, по дороге проходит маршрут к двум школам и физкультурно-оздоровительному комплексу.
В ходе работ специалисты подрядной организации выполнят комплексное обновление покрытия, установят дорожные знаки, нанесут разметку, а также оборудуют новые остановочные павильоны. Начало ремонта запланировано на апрель этого года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.