С путепровода на Базисной в Волгограде сняли старый асфальт

В Волгограде активно продолжается капитальный ремонт путепровода на улице Базисной. Подрядная организация полностью завершила демонтаж старого покрытия и бетонного основания, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию. Обновление важного транспортного объекта идет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На данном этапе специалисты сначала полностью удалили изношенное асфальтобетонное покрытие. Затем, используя экскаваторы с гидромолотами, они разобрали бетонные конструкции на мелкие части. Весь строительный лом оперативно вывезли для утилизации. Кроме того, рабочие уже демонтировали старые ограждения и парапеты.
Далее на объекте планируют капитально отремонтировать пролетные строения, заменив консольные участки и опоры. Все деформационные швы также обновят. При обустройстве нового мостового полотна уложат два слоя современного асфальтобетона, установят новые барьерные ограждения. Пешеходные зоны приведут в порядок, покрасят все железобетонные поверхности и обновят архитектурные элементы, включая стелы.