В аэропорту Красноярска у пассажиров изъяли и сожгли 62 килограмма еды

За март 2026 года в международном аэропорту Красноярска изъяли и уничтожили 62,6 килограмма карантинной продукции. Такой цифрой поделилась пресс-служба краевого Россельхознадзора.
В ходе проверок из ручной клади и багажа пассажиров изъяли мясные и молочные продукты, а также мед. Еду ввезли с нарушением ветеринарно-санитарных требований.
Сомнительный груз сожгли. За нарушения к административной ответственности привлекли 38 человек.
Кроме того, специалисты провели ветеринарный контроль и оформили вывоз 14 домашних животных: 11 собак (французский бульдог, пудель, джек рассел терьер и другие) и трех кошек (беспородные). Питомцы отправились со своими владельцами в Таиланд, Германию, Грузию, Испанию, Италию, Монголию, Вьетнам.