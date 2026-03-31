В Красноярске возбудили уголовное дело после заражения годовалого ребенка корью в больнице

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как годовалый ребенок подхватил корь во время лечения в больнице. Как сообщили в краевом Следкоме, инцидент произошел в марте 2026 года в одном из медицинских учреждений города.
По версии следствия, малыш заразился острым инфекционным заболеванием от другого пациента, находившегося в стационаре. По данным источников СМИ, речь идет о Красноярской межрайонной детской клинической больнице № 1.
Следователям предстоит оценить, соблюдались ли в больнице санитарные правила, вовремя ли выявили заболевшего и изолировали его, а также были ли обеспечены безопасные условия для детей.