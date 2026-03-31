Проект застройки территории автовокзала в Перми вынесут на обсуждение в апреле

В Перми планируют рассмотреть новый проект развития территории рядом с автовокзалом. Концепцию представят на ближайшем заседании Градостроительного совета, которое, как ожидается, пройдет в апреле. Об этом пишет «Business Class».
Речь идет о комплексном развитии участка, расположенного в районе улиц Революции, Механошина и шоссе Космонавтов. Реализацией проекта займется компания «ИНГРУПП», которая получила это право по итогам торгов осенью 2025 года. Девелопер предложил за площадку 360 млн рублей при стартовой цене значительно ниже.
Согласно планам, на месте действующего автовокзала появится жилой дом высотой 30 этажей. В здании предусмотрят трехуровневую подземную парковку, а первые два этажа отдадут под коммерческие помещения.
Кроме жилой застройки, инвестор должен будет построить ряд социальных и инфраструктурных объектов. Среди них — поликлиника, рассчитанная на 200 посещений за смену, отделение полиции и центр бухгалтерского учета, а также гостиница категории четыре звезды. Также проект включает обновление дорожной сети и строительство новых улиц внутри квартала.
Дополнительно застройщик обязан расселить и снести аварийный дом на улице Механошина. Новый автовокзал планируется возвести в районе Верхних Муллов на шоссе Космонавтов. Его строительство завершат не раньше 2028 года. Только после этого станет возможным демонтаж нынешнего здания автовокзала.