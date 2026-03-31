В Театре равных состоялась премьера по пьесе, написанной в соавторстве с ИИ

Семейную комедию «Квартира № 185» в постановке Александра Сидоренко представили зрителю артисты инклюзивного «Театра равных» в рамках Всемирного Дня театра.
Пьеса, в создании которой принял участие ИИ-помощник от Сбера, повествует о сплочении семьи перед лицом опасности. В основу сюжета легла всегда актуальная проблема отцов и детей с ее противостоянием консерватизма и современности. Одним из главных героев также стал искусственный интеллект в умной колонке SberBoom. В ключевых эпизодах пьесы он включается в беседу и в итоге спасает семью от мошенников.
Помимо этого, в день премьеры «Квартиры № 185» в театре были презентованы картины — иллюстрации к пьесе, созданные артистами «Театра равных» с помощью ГигаЧат. Аудиоверсия спектакля также доступна на музыкальном сервисе Звук.
Александр Абрамкин, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка:
«В этом году Сбер отмечает 185-летие. И мы встречаем этот юбилей не только цифрами и достижениями, но и такими душевными проектами, как “Квартира № 185”. Это не первый наш проект с “Театром равных”. Объединив технологии и таланты артистов, можно говорить со зрителем на темы, которые актуальны всегда: семейные ценности, традиции, забота о безопасности близких. Уверен, после просмотра спектакля у зрителей останутся не только яркие впечатления, но и появится повод переосмыслить роль привычных вещей в нашей жизни».
Анна Гребенщикова, художественный руководитель «Театра равных»:
«Мы впервые с таким размахом отмечаем Всемирный День театра — получился настоящий праздник для театра и для зрителей. Идея создания пьесы с помощью нейросети стала хорошим фундаментов для того, чтобы и процесс постановки был быстрым. Впервые артисты работали лабораторным методом, что значительно увеличивает их творческий потенциал. Получилась легкая семейная комедия, спектакль как наглядный обучающий материал, а зрители в роли незримых соседей. Мы надеемся, что в этой истории многие узнают себя и смогут воспользоваться всеми практичными советами из сюжета спектакля».
В спектакле заняты артисты «Театра равных»: Татьяна Привалова, Николай Фролов, Денис Зезиков, Евгений Фролов, Дарья Князева, Анна Гребенщикова. Художник-постановщик Мария Наумова. Аншлагом и продолжительными овациями завершился праздничный вечер в кругу семьи «Квартиры № 185».