В Казани «Тотальный диктант» напишут 18 апреля

Международная просветительская акция «Тотальный диктант» пройдет в Казани 18 апреля. Принять участие в проверке грамотности сможет любой желающий. В этом году акция охватит более одной тысячи площадок по всей республике, в Казани определены три основные площадки, список пополняется.
Автором текста для «Тотального диктанта» стал писатель, исследователь русской литературы XX века и ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов. Работа посвящена малоизвестным страницам детства Александра Пушкина.
Для тех, кто хочет освежить знания правил орфографии и пунктуации, организованы подготовительные курсы под руководством доктора филологических наук Лии Бушканец. Занятия пройдут в музее Л. Н. Толстого (ул. Япеева, 15). Занятий пройдут 4, 5 и 11 апреля с 11:00 до 14:00. Участие бесплатное, однако требуется предварительная регистрация.
Для тех, кто не сможет посетить очные встречи, предусмотрен онлайн-формат: трансляции будут проходить каждую среду в 19:00 в сообществе «Тотального диктанта» в социальной сети «VK Видео». Записи занятий останутся доступными для просмотра, сообщает пресс-служба «Тотального диктанта».
Регистрация для участников «Тотального диктанта» стартует 8 апреля. В Казани определены три основные площадки: Национальная художественная галерея «Хазинэ» ГМИИ РТ, Казанский государственный энергетический университет, АНО «ВИКО-Казань». Список площадок продолжает расширяться. На данный момент заявлено 42 места.