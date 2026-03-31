Новый круглосуточный телеканал появится в Беларуси с 1 апреля. Подробности сообщили в Медиакомпании Союзного государства, передает ТАСС.
В Беларуси с 00.00 1 апреля заработает новый телеканал «Союзный». Вещание данного телеканала будет вестись и в Беларуси, и в России в формате 24 на 7 через кабель, спутник, а также платформы цифровой дистрибуции. Транслироваться телеканал будет и на интернет-ресурсах: VK, VK видео, ОК, МAХ и других.
В Медиакомпании уточнили, что телеканал «Союзный» заменит действующий «БелРос» Телерадиовещательной организации Союзного государства.
В эфире будет транслироваться информация, связанная с ключевыми направлениями развития Союзного государства. Также будет освещаться реализация общих программ. Белорусам рекомендует искать новинку в аналоговом формате на частоте 199.25 МГц.