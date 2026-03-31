Как заселяли Калининградскую область: рассекреченные документы и рассказ историка

В программе «Интервью» на ГТРК «Калининград» постоянный эксперт Сергей Ежелый на основе новых рассекреченных документов из архивов областного управления ФСБ рассказал о том, как осваивали самый западный регион России в 1946 году — о сложностях переселенцев, взаимодействии с немецким населением и о том, когда последний житель Кёнигсберга покинул область.
Переселение началось еще в 1945 году. В регионе создали военные совхозы для выращивания хлеба. Первые переселенцы из СССР появились в апреле 1945 года, а в следующем году начали переселять целые колхозные семьи. На 1946−1947 годы планировалось привлечь 12 тысяч семей — около 70−80 тысяч человек.
Регион изначально рассматривали как сельскохозяйственный. Но были проблемы с привлечением рабочих рук: промышленные предприятия работали на другом оборудовании. При этом в области сохранилось 60 готовых и целых молочных и мясных предприятий, не считая разрушенных.
Первые переселенцы столкнулись с дефицитом электроэнергии, газа, воды и канализации. Восстанавливали насосные станции, электроподстанции — всё, что находилось под землей, оказалось в отличном состоянии. Многое не было разрушено, а лишь повреждено.
Главные проблемы: вывоз мусора, остатков разбитой техники и трупов, чтобы не допустить эпидемий. Нужно было подготовить места для будущего жилья и разместить специалистов. Поиск готового жилья оставался острой проблемой: людей нужно было не просто принять, но обеспечить первичными условиями быта, рассказывает Сергей Ежелый.
