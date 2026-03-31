Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский СК завел дело в связи с гибелью людей на пожаре на Таганской

Источник: Живем в Нижнем

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух человек по время пожара на улице Таганской в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления.

Напомним, смертельный пожар произошел утром 31 марта в Ленинском районе. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. В одной из комнат квартиры были обнаружены тела мужчины и женщины.

СК завел дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что нижегородцев испугал похожий на взрыв звук в ночь на 31 марта.