Нижегородский СК завел дело в связи с гибелью людей на пожаре на Таганской

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух человек по время пожара на улице Таганской в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления.
Напомним, смертельный пожар произошел утром 31 марта в Ленинском районе. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. В одной из комнат квартиры были обнаружены тела мужчины и женщины.
СК завел дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что нижегородцев испугал похожий на взрыв звук в ночь на 31 марта.