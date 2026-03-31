Умер Эдуард Кокшаров, Олимпийский чемпион по гандболу

31 марта скоропостижно скончался олимпийский чемпион Сиднея-2000, чемпион мира и победитель Лиги чемпионов Эдуард Кокшаров. Об этом сообщила Федерация гандбола России (ФГР). Спортсмену было 50 лет. Трагедия произошла в Бресте, где Кокшаров с марта 2023 года занимал пост главного тренера клуба «Мешков Брест». Под его руководством белорусская команда дважды выигрывала национальный чемпионат и Кубок страны.