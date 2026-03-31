Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Эдуард Кокшаров, Олимпийский чемпион по гандболу

Уроженец Краснодара скончался на 51 году жизни.

Источник: meshkovbrest.by

31 марта скоропостижно скончался олимпийский чемпион Сиднея-2000, чемпион мира и победитель Лиги чемпионов Эдуард Кокшаров. Об этом сообщила Федерация гандбола России (ФГР). Спортсмену было 50 лет. Трагедия произошла в Бресте, где Кокшаров с марта 2023 года занимал пост главного тренера клуба «Мешков Брест». Под его руководством белорусская команда дважды выигрывала национальный чемпионат и Кубок страны.

Уроженец Краснодара, Кокшаров начинал игровую карьеру в клубе СКИФ, позже выступал за словенский «Целе» и российские «Чеховские медведи».

В составе национальной сборной левый крайний забросил более 1100 мячей и неоднократно признавался лучшим игроком мира на своей позиции. После завершения карьеры игрока он возглавлял мужскую сборную России (2017−2020), работал спортивным директором македонского «Вардара». Председатель Высшего Совета ФГР Сергей Шишкарёв назвал смерть Кокшарова невосполнимой потерей для мирового гандбола.

Эдуард Кокшаров является отцом нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова.

Дата и место похорон будут объявлены позднее.