Умер Эдуард Кокшаров, Олимпийский чемпион по гандболу

31 марта скоропостижно скончался олимпийский чемпион Сиднея-2000, чемпион мира и победитель Лиги чемпионов Эдуард Кокшаров. Об этом сообщила Федерация гандбола России (ФГР). Спортсмену было 50 лет. Трагедия произошла в Бресте, где Кокшаров с марта 2023 года занимал пост главного тренера клуба «Мешков Брест». Под его руководством белорусская команда дважды выигрывала национальный чемпионат и Кубок страны.
Уроженец Краснодара, Кокшаров начинал игровую карьеру в клубе СКИФ, позже выступал за словенский «Целе» и российские «Чеховские медведи».
В составе национальной сборной левый крайний забросил более 1100 мячей и неоднократно признавался лучшим игроком мира на своей позиции. После завершения карьеры игрока он возглавлял мужскую сборную России (2017−2020), работал спортивным директором македонского «Вардара». Председатель Высшего Совета ФГР Сергей Шишкарёв назвал смерть Кокшарова невосполнимой потерей для мирового гандбола.
Эдуард Кокшаров является отцом нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова.
Дата и место похорон будут объявлены позднее.