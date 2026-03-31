Как в Уфе идёт реставрация памятника Салавату Юлаеву

Памятник Салавату Юлаеву демонтировали осенью прошлого года. На прямой линии Глава Башкирии Радий Хабиров поделился с телезрителями, что решение о реконструкции знакового объекта далось ему нелегко: «Начинать эту историю было тяжело, в чём только нас не обвиняли. Но если бы мы это не сделали, памятника у нас вскоре не стало бы. Все-таки общество мы убедили, что надо этот памятник снять, отреставрировать и поставить. У нас есть план, есть средства, есть партнёр — Академия художеств, которая осуществляет экспертное сопровождение, у нас есть консенсус в обществе».