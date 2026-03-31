Как в Уфе идёт реставрация памятника Салавату Юлаеву

В Уфе продолжается реставрация памятника Салавату Юлаеву. Сейчас разобранная скульптура находится в чистом и светлом ангаре на территории промзоны в Черниковке.
«Главная задача — полностью очистить скульптуру от старых покрасок, очистить сварные швы, выявить все дефекты. Мы отталкивались от первоначального проекта 60-х, но в ходе работ выясняется, что реальное воплощение сильно отличается», — говорит руководитель группы реставраторов Андрей Кудрявцев.
Вердикт специалистов: состояние знаменитой скульптуры плачевное. Причина — в материале.
«Обычно объясняю это на таком приземлённом примере. Наверное, у всех у нас где-то на даче есть казан или чугунок, оставшийся ещё со времён бабушек-дедушек. И он может быть полностью ржавым, но при этом абсолютно целым и прочным. Потому что для такой посуды используется качественный чугун. Если бы из такого же отлили скульптуру, она была бы вечной», — считает эксперт.
«Мы ведь все помним историю создания, — напомнил Андрей Кудрявцев. — Изначально планировалось отлить из бронзы. Но в 60-х надо было обогнать американцев и улететь в космос, все цветные металлы шли понятно куда. Так что же делать — бронзу не выдают и не выдают, гипсовая модель начинает уже разрушаться, и принимается решение отливать в чугуне. А модель почти рассыпалась — надо лить быстро, сроки поджимают — нужно открывать памятник к ноябрьским праздникам. Торопились, заливали чугун не самого лучшего качества, с большим содержанием шлака. Никакого осуждения — что могли, то сделали. По крайней мере, теперь все знают зелёного всадника на въезде в Уфу».
Некоторые кусочки отломились ещё при перевозке памятника в 1967-м. При установке пришлось его полностью проварить латунью, и на тот момент это было правильное решение, этим защитили чугун. Но вместе с тем памятник из разборного превратился в неразборный. И простоял 58 лет под всеми ветрами и дождями. Лакокрасочное покрытие сработало не везде. В результате сейчас начинаем чистить разрезанный шов — и чугун разрывается. Первый раз встречаюсь с таким", — признался реставратор.
Тем не менее реставраторы сделают своё дело и сохранят памятник.
«Для очистки и восстановления применим самые бережные технологии — и механические, и химические», — заверил Андрей Кудрявцев. В итоге монумент перестанет быть зелёным, ему вернут первоначальный цвет. «Сделаем столько образцов, сколько нужно, пока архитектор проекта не будет доволен», — сказал реставратор.
Напомним, профессиональное сопровождение реставрации ведёт Академия художеств РФ, кроме того, ход работ контролирует Наблюдательный совет, в который вошли лидеры общественного мнения.
Памятник Салавату Юлаеву демонтировали осенью прошлого года. На прямой линии Глава Башкирии Радий Хабиров поделился с телезрителями, что решение о реконструкции знакового объекта далось ему нелегко: «Начинать эту историю было тяжело, в чём только нас не обвиняли. Но если бы мы это не сделали, памятника у нас вскоре не стало бы. Все-таки общество мы убедили, что надо этот памятник снять, отреставрировать и поставить. У нас есть план, есть средства, есть партнёр — Академия художеств, которая осуществляет экспертное сопровождение, у нас есть консенсус в обществе».
Вернуть памятник на место планируется к его 60-летию — осенью 2027 года. Обновится не только памятник, но и территория вокруг него. Концепцию благоустройства парковой зоны представили 30 марта на "Часе общественных пространств.