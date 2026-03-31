Ветераны предложили установить в Волгограде памятник Станиславу Говорухину

— Мне посчастливилось знать Станислава Сергеевича Говорухина лично, общаться, вместе работать. Он ушел из жизни, но оставил за собой большое наследие: это честность, порядочность, ответственность, пример любви к своему Отечеству. Это был абсолютный государственник: мне много приходилось с ним общаться, вести дискуссии. Величайшей души человек был, пример для многих поколений, особенно для творческих людей. Надо именно так относиться к своей родной земле и к своей Родине, любить ее и отдавать ей всего себя, — сказал глава региона.