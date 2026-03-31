Ростовским фермерам выдали почти два млрд рублей на весенний сев. Об этом рассказали в правительстве донского региона.
Донским аграриям уже выделили более 1,8 млрд рублей в виде льготных кредитов на проведение весенней посевной кампании.
Заместитель губернатора региона Анна Касьяненко подчеркнула, что перед властями и земледельцами стоит задача максимально использовать накопленный потенциал: провести сев в оптимальные сроки и заложить основу для достойного урожая.
В текущем году общая посевная площадь на Дону достигает 4,9 млн гектаров. В настоящее время хозяйства активно подкармливают озимые культуры удобрениями и засевают поля яровыми. Тракторы уже обработали свыше 240 тыс. гектаров.
Кроме того, в районах начался сев технических культур — льна, горчицы и сахарной свёклы. Министерство продолжает принимать новые заявки от фермеров на получение краткосрочных займов: государственная поддержка отрасли сохраняется.