Зеленая вода может пойти из кранов в домах Астаны

АСТАНА, 31 мар — Sputnik. АО «Астана-Теплотранзит» предупреждает жителей столицы Казахстана: из крана может пойти вода зеленого цвета.
Дело в том, что 4 апреля в тепловые сети будет запускаться органический краситель Флуоресцеин натрия (Уранин А).
«Он позволит выявить потери сетевой воды через скрытые дефекты трубопроводов, неплотности запорной арматуры водоподогревателей, тепловых сетей потребителей и своевременно принять меры по их устранению. Уранин А не опасен для организма человека, допущен к применению и разрешен в системе теплоснабжения в качестве окрашивающего индикатора», — говорится в сообщении.
Применение красителя не отразится на качестве водопроводной воды, но проявление его в воде горячего водоснабжения, означает, что водоподогреватель имеет повреждение, предупредили на предприятии.
В случае визуального обнаружения из-под крана горячей воды, обладающей зеленой окраской, нужно немедленно сообщить в службу «ikomek 109».
А также в круглосуточную оперативно-диспетчерскую службу АО «Астана-Теплотранзит» по номерам 77−12−00 и 77−12−11.