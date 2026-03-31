Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленая вода может пойти из кранов в домах Астаны

Органический краситель запустят в тепловые сети столицы.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 31 мар — Sputnik. АО «Астана-Теплотранзит» предупреждает жителей столицы Казахстана: из крана может пойти вода зеленого цвета.

Дело в том, что 4 апреля в тепловые сети будет запускаться органический краситель Флуоресцеин натрия (Уранин А).

«Он позволит выявить потери сетевой воды через скрытые дефекты трубопроводов, неплотности запорной арматуры водоподогревателей, тепловых сетей потребителей и своевременно принять меры по их устранению. Уранин А не опасен для организма человека, допущен к применению и разрешен в системе теплоснабжения в качестве окрашивающего индикатора», — говорится в сообщении.

Применение красителя не отразится на качестве водопроводной воды, но проявление его в воде горячего водоснабжения, означает, что водоподогреватель имеет повреждение, предупредили на предприятии.

В случае визуального обнаружения из-под крана горячей воды, обладающей зеленой окраской, нужно немедленно сообщить в службу «ikomek 109».

А также в круглосуточную оперативно-диспетчерскую службу АО «Астана-Теплотранзит» по номерам 77−12−00 и 77−12−11.