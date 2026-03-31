Перекрёсток Батальной и Судостроительной в Калининграде перекроют на четыре дня

Общественный транспорт пустят по другим направлениям. Автобусы № 5, 8, 16, 23, 36, 37 и маршрутка № 71 будут ходить по Киевской, Морозова и Автомобильной. В обратном направлении — по Батальной, Автомобильной и Коммунистической. Транспорт № 11 и 34 пустят по Морозова и Коммунистической. Автобус № 30 будет ходить через улицы Громовой, Батальную, Кошевого и снова через Батальную. Маршруты № 39 и 72 направят по Морозова, Автомобильной, Батальной, Кошевого и снова по Батальной. В обратном направлении — по Батальной, Кошевого, снова по Батальной, Автомобильной и Коммунистической. Маршрутка № 72 будет следовать с Коммунистической к заводу «Янтарь». Троллейбус № 1 пустят по Киевской, Морозова и Автомобильной. В обратном направлении транспорт будет ходить через Батальную, Автомобильную и Коммунистическую.