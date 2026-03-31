Перекрёсток Батальной и Судостроительной в Калининграде перекроют на четыре дня

Перекрёсток улиц Батальной, Инженерной и Судостроительной в Калининграде перекроют на четыре дня. Ограничения будут действовать с 2 по 5 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
За четыре дня специалисты заасфальтируют участок, на котором проводили ремонтные работы. Объезд организуют по улицам Автомобильной и Коммунистической.
Общественный транспорт пустят по другим направлениям. Автобусы № 5, 8, 16, 23, 36, 37 и маршрутка № 71 будут ходить по Киевской, Морозова и Автомобильной. В обратном направлении — по Батальной, Автомобильной и Коммунистической. Транспорт № 11 и 34 пустят по Морозова и Коммунистической. Автобус № 30 будет ходить через улицы Громовой, Батальную, Кошевого и снова через Батальную. Маршруты № 39 и 72 направят по Морозова, Автомобильной, Батальной, Кошевого и снова по Батальной. В обратном направлении — по Батальной, Кошевого, снова по Батальной, Автомобильной и Коммунистической. Маршрутка № 72 будет следовать с Коммунистической к заводу «Янтарь». Троллейбус № 1 пустят по Киевской, Морозова и Автомобильной. В обратном направлении транспорт будет ходить через Батальную, Автомобильную и Коммунистическую.
«Просим прощения у горожан за временные неудобства, на месте будут работать специалисты ГК КО “Водоканал”», — отметили в администрации.
В январе на перекрёстке провели аварийные работы. Специалисты провели обследование и обнаружили разрушение железобетонного канализационного коллектора 1987 года постройки. Часть конструкции заменили.