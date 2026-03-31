Чемпионат по пилотированию дронов прошел в подмосковных Химках

Детский турнир по пилотированию дронов состоялся при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в Химках Московской области. Площадкой для состязаний стал филиал «Ракетно-космической техники» Московского авиационного института, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Для участников оборудовали специальную зону в виде куба, обтянутого защитной сеткой. Такая конструкция позволила проводить полеты безопасно и дала пилотам возможность показать свое мастерство. Соревнования проходили в два этапа. Сначала участники проходили квалификацию, где демонстрировали основные навыки управления. Затем лучшие вышли в финал, где развернулась борьба за призовые места.
По итогам турнира все три призовых места заняли воспитанники Дома юных техников «Интеграл». Первое место завоевал Арсений Поляков, второе — Вячеслав Алехин, третье — Руслан Ершов. Победителей наградил председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский. Он подчеркнул, что такие соревнования важны для развития технических направлений среди молодежи.
«Чемпионат показал, что в Химках растет новое поколение талантливых и увлеченных ребят. Управление дронами открывает доступ к современным технологиям и перспективным профессиям. Горжусь тем, что мне довелось наградить наших юных пилотов и пожелать им новых успехов», — отметил Сергей Малиновский.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.