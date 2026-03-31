Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат по пилотированию дронов прошел в подмосковных Химках

Все призовые места заняли воспитанники Дома юных техников «Интеграл».

Источник: Национальные проекты России

Детский турнир по пилотированию дронов состоялся при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в Химках Московской области. Площадкой для состязаний стал филиал «Ракетно-космической техники» Московского авиационного института, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.

Для участников оборудовали специальную зону в виде куба, обтянутого защитной сеткой. Такая конструкция позволила проводить полеты безопасно и дала пилотам возможность показать свое мастерство. Соревнования проходили в два этапа. Сначала участники проходили квалификацию, где демонстрировали основные навыки управления. Затем лучшие вышли в финал, где развернулась борьба за призовые места.

По итогам турнира все три призовых места заняли воспитанники Дома юных техников «Интеграл». Первое место завоевал Арсений Поляков, второе — Вячеслав Алехин, третье — Руслан Ершов. Победителей наградил председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский. Он подчеркнул, что такие соревнования важны для развития технических направлений среди молодежи.

«Чемпионат показал, что в Химках растет новое поколение талантливых и увлеченных ребят. Управление дронами открывает доступ к современным технологиям и перспективным профессиям. Горжусь тем, что мне довелось наградить наших юных пилотов и пожелать им новых успехов», — отметил Сергей Малиновский.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

