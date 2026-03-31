Ученые не нашли следов утечки плутония на месте гибели подлодки «Комсомолец»

Корпус субмарины пока надежно изолирует опасные материалы, отметил научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского Артем Параскив.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Научный коллектив, проводивший комплексное изучение радиоизотопов плутония в поверхностном слое донных отложений Северного Ледовитого океана, не обнаружил признаков утечки плутония в районе аварии 1989 года на атомной подводной лодке «Комсомолец». При этом максимальные концентрации плутония обнаружены к северу от Новой Земли, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Одним из самых важных результатов стало подтверждение: в районе затонувшей в 1989 году атомной подводной лодки “Комсомолец” не обнаружено признаков утечки плутония, содержащегося как в реакторе подлодки, так и в двух торпедах, находящихся на ее борту. Активность изотопов плутоний-239+240 и плутоний-238 в донных осадках на месте гибели субмарины соответствует фоновым значениям для Арктики. Это значит, что корпус подлодки пока надежно изолирует опасные материалы», — рассказал научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского (ИнБЮМ РАН) Артем Параскив, которого цитирует пресс-служба.

Авария на атомной подводной лодке «Комсомолец» произошла 7 апреля 1989 года в нейтральных водах в Норвежском море. В результате пожара на корабле погибли 42 из 69 членов экипажа. Корабль находится на месте крушения, в военно-технических кругах обсуждается возможность его подъема.

Исследование при поддержке Российского научного фонда охватило акватории Баренцева и Норвежского морей и опиралось на пробы, отобранные в экспедиции на судне «Академик Мстислав Келдыш». В работе участвовали сотрудники ИнБЮМ, Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН и Морского гидрофизического института РАН. Работа научных сотрудников заключалась в анализе нескольких ключевых факторов: концентрации радиоизотопов плутония в донных отложениях, содержания органического и неорганического углерода в них, а также гранулометрического состава грунтов. Это позволило не просто зафиксировать уровни загрязнения, но и понять механизмы накопления и переноса плутония в арктических морях.

Места концентрации плутония.

При этом максимальные концентрации плутония-239+240 зафиксированы к северу от Новой Земли — вблизи бывшего советского ядерного полигона. Анализ изотопных соотношений показал, что 87−98% плутония в донных отложениях поступило туда в результате глобальных атмосферных испытаний ядерного оружия в середине XX века. Некоторая часть радиоизотопов попала из Северной Атлантики вследствие сбросов жидких радиоактивных отходов в Ирландское море во второй половине ХХ века.

«Исследование показало, что простое наличие плутония в осадках — не повод для тревоги, его содержание довольно низкое. Гораздо важнее понимать, как он перемещается и где накапливается. Мы выявили устойчивую связь между концентрацией плутония и содержанием органического углерода в грунтах. Это помогает нам прогнозировать, в каких районах радиоактивные элементы будут “запечатываться” в донных отложениях, а где могут потенциально мигрировать», — отметили ученые.

