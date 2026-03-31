Ученые не нашли следов утечки плутония на месте гибели подлодки «Комсомолец»

«Одним из самых важных результатов стало подтверждение: в районе затонувшей в 1989 году атомной подводной лодки “Комсомолец” не обнаружено признаков утечки плутония, содержащегося как в реакторе подлодки, так и в двух торпедах, находящихся на ее борту. Активность изотопов плутоний-239+240 и плутоний-238 в донных осадках на месте гибели субмарины соответствует фоновым значениям для Арктики. Это значит, что корпус подлодки пока надежно изолирует опасные материалы», — рассказал научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского (ИнБЮМ РАН) Артем Параскив, которого цитирует пресс-служба.