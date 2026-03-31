В Калуге с 4 апреля пройдет фестиваль кофейной культуры

Фестиваль «Энергия кофе» в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство» вновь пройдет в Калуге и продлится с 4 апреля по 10 мая. Кофейни-участницы фестиваля не только предложат гостям кофе, но и подготовят различные мероприятия, сообщили в Министерстве культуры Калужской области.
Чтобы принять участие в фестивале, необходимо зайти в одну из 52 кофеен из списка, представленного в официальной группе, заказать напиток и получить «паспорт кофемана» с первой наклейкой. Собранные стикеры можно обменять на подарки. Завершится фестиваль семейным праздником в Инновационном культурном центре.
Отметим, что фестиваль станет дополнительным стимулом для поездок в Калужскую область, поддержит интерес к региональному туризму и познакомит гостей с гастрономическими и культурными особенностями города.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.