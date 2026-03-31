Суворовское училище к 2030 году построят в Саратове

В Саратове появится Суворовское училище. Как сообщает ИА «СарИнформ», об этом сегодня, 30.

В Саратове появится Суворовское училище. Как сообщает ИА «СарИнформ», об этом сегодня, 30 марта, на встрече с педагогами в столице соседнего региона сообщил Вячеслав Володин.

— По словам политика, тему он недавно обсуждал с Президентом Владимиром Путиным. Глава государства и принял решение об открытии училища в саратовском регионе, — передает информагентство.

Предполагается, что одновременно в саратовском училище смогут проходить обучение 560 человек. Прием в училище начнется в 2030 году.

На сегодня пока еще не определено, где именно будет располагаться училище, однако сообщается, что его планируют построить с нуля. Вячеслав Володин поручил чиновникам Саратова подыскать подходящие территории.

