Серийный квартирный вор из Пионерского обокрал бывшую сожительницу, знакомую и арендодательницу

серии краж. Первое заявление в отделение полиции поступило от 55-летней женщины: у нее из квартиры пропали золотые кольца на 50 тысяч рублей.
Подозреваемый ранее сожительствовал с потерпевшей и сохранил ключи от ее квартиры. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, он проник в жилище, похитил два кольца и сдал их в ломбард. Вырученные деньги потратил на себя.
Позже он похитил из рюкзака той же женщины банковскую карту, пин-код которой ему был известен, и обналичил с нее 113 тысяч рублей.
В ходе работы полицейские установили причастность фигуранта еще к одному преступлению. Ранее он снимал квартиру у знакомой, а после выселения изготовил дубликат ключей. Когда хозяйки не было дома, он проник в жилище и похитил планшет. Гаджет уже изъяли и вернут владелице.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). На время следствия фигурант заключен под стражу.