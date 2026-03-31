Нижегородцев предупредили о химических изменениях в пыльце

В городской среде пыльца приобрела новые свойства и стала «умнее». Об этом нижегородцам рассказали в MAX-канале «Бокал прессека».
Установлено, что аллергенная пыльца успешно адаптировалась к условиям больших городов. Под воздействием смога она претерпевает химические изменения, что позволяет ей проникать в жилища более изощренными способами. Следовательно, простые меры, например держать окна закрытыми, становятся неэффективными.
Анализ последних исследований в области аллергологии и аэробиологии позволил выявить неочевидные способы минимизации аллергенной нагрузки в домашних условиях:
Предварительная защита дыхательных путей. Вместо традиционного промывания носа после возвращения домой, рекомендуется перед выходом на улицу применять барьерные спреи. Научные данные свидетельствуют, что они создают физический щит, препятствующий контакту пыльцевых зерен со слизистыми оболочками и предотвращающий запуск аллергической реакции.
Оптимальные режимы стирки и сушки. Пыльцевые частицы обладают липкостью благодаря особенностям белков и наличию воскового слоя. Стирка при температуре ниже 60 может не обеспечить полного разрушения аллергенов на текстиле. В периоды интенсивного пыления категорически не рекомендуется сушить белье на балконе или у распахнутых окон.
Рационализация мест хранения. Попадая внутрь помещений, пыльца смешивается с комнатным пылевым облаком. Открытые стеллажи с книгами действуют как ловушки для микрочастиц. В пиковые сезоны советуется закрывать такие полки дверцами или герметично упаковывать редко используемую литературу. Стандартная влажная уборка книг может, напротив, поднимать аллергены в воздух.
Уход за домашними животными. Домашние питомцы становятся переносчиками пыльцы. После каждой прогулки питомца следует не просто вытирать лапы, а тщательно протирать всю шерсть влажной микрофиброй, поскольку мех эффективно накапливает аллергены, которые затем разносятся по дому.
Помимо кондиционеров, следует уделять внимание:
Кухонным вытяжкам: в режиме рециркуляции старые фильтры могут быть источником повторного выброса аллергенов;
Салону автомобиля: в сезон пыления салонный фильтр, особенно угольный HEPA, требует более частой замены, чем рекомендовано регламентом технического обслуживания.
Ранее цветение ольхи уже началось в Нижегородской области.
Аллергикам рекомендуют воспользоваться антигистаминными препаратами.