Нижегородцев предупредили о химических изменениях в пыльце

Оптимальные режимы стирки и сушки. Пыльцевые частицы обладают липкостью благодаря особенностям белков и наличию воскового слоя. Стирка при температуре ниже 60 может не обеспечить полного разрушения аллергенов на текстиле. В периоды интенсивного пыления категорически не рекомендуется сушить белье на балконе или у распахнутых окон.