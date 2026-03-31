Учитель погибшей в Таиланде после удаления зуба россиянки рассказал о ней

Учитель россиянки, погибшей в Таиланде после удаления зуба, рассказал krsk.aif.ru о ней. По словам Олега Анисимова, у девушки был волевой характер.
Напомним, в конце марта Екатерина Панова скончалась в одной из российских клиник. Туда ее доставили из Таиланда, где она впала в кому после удаления зуба мудрости. Известно, что девушка в 15 лет попала в аварию и с тех пор передвигалась на коляске.
Екатерина выросла в небольшом населённом пункте Красноярского края. Её учитель Олег Анисимов вспоминает, что до аварии она была очень активной: увлекалась туризмом и занимала призовые места на соревнованиях.
«Всегда всё чётко, дисциплинированно. По характеру прямо капитан. Меня всегда удивляло, что после ДТП она не унывала. В школу приезжала на коляске всегда на позитиве. С большой силой приняла то, что случилось», — поделился педагог.
Сестра погибшей Алёна добавила, что инвалидность не сломила Екатерину, а стала для неё новым этапом. Девушка стремилась жить полноценно и дарила тепло окружающим, несмотря на собственные проблемы.
