Ветераны попросили у губернатора памятник Говорухину в Волгограде

В Волгограде появится памятник известному кинорежиссеру, артисту, политику Станиславу Говорухину. 31 марта 2026 года на встрече губернатора Андрея Бочарова с ветеранским сообществом эту просьбу озвучила почетный гражданин Волгограда и области Хельви Латту, отметив, что Говорухин был истинным патриотом, а наш город — федеральный патриотический центр.
— Мне посчастливилось знать Станислава Сергеевича Говорухина лично, общаться, вместе работать. Он ушел из жизни, но оставил за собой большое наследие: это честность, порядочность, ответственность, пример любви к своему Отечеству. Это был абсолютный государственник и величайшей души человек, — сказал Андрей Бочаров и поддержал инициативу. Но попросил время подумать и обсудить идею с молодежью.
По словам Бочарова, в городе еще много мест, которые ждут благоустройства и в которых можно найти подходящее место, чтобы увековечить память кинорежиссера. Как это получилось с Александрой Пахмутовой и сквером в ее честь. В Москве есть набережная имени Говорухина. Может быть, в Волгограде его именем назовут сквер или какое-то другое общественное пространство.
Также Бочаров рассказал ветеранам о новом музее СВО, который появится на Мамаевом кургане. Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» пообещал его открыть уже к 1 сентября этого года.