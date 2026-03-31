В «большом Нижнем» стартовало благоустройство семи общественных пространств

В Нижегородской агломерации приступают к обновлению парков и скверов по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём MAX-канале. В текущем году в перечень объектов вошли семь территорий, включая вторую очередь парка имени 777-летия Нижнего Новгорода, где планируется обустроить скейт-парк, пляжную зону и игровые площадки.
Подрядчики уже вышли на объекты в Автозаводском и Ленинском районах города, а в Сормове и на бульваре Нефтепереработчиков в Кстове сейчас оформляются необходимые ордера. В рамках программы также преобразятся сквер им. Космонавта Комарова, зеленая зона у ЖК «Корабли», откос в поселке Приволжский и общественное пространство в деревне Малая Ельня. На большинстве площадок установят теннисные столы, хоккейные коробки, обновят освещение и пешеходные дорожки.
По остальным объектам завершаются процедуры заключения контрактов — массовый выход рабочих на места запланирован на вторую декаду апреля.
