В Волгограде по инициативе ветеранов увековечат память Станислава Говорухина

В Волгограде появится памятник легендарному режиссеру Станиславу Говорухину, а рабочим поселкам Иловля и Чернышковский будет присвоено звание «Рубеж Сталинградской доблести». Глава региона Андрей Бочаров поддержал инициативу Совета ветеранов Волгоградской области.
«Для актива ветеранского сообщества деятельность по сохранению исторической памяти и правды о нашей Родине является внутренней потребностью, важным вкладом в воспитание подрастающего поколения. Принятые с вашим участием решения и масштабность планов подтверждают: ветеранское сообщество Волгоградской области — ответственное, болеющее за настоящее и будущее, неравнодушное сообщество единомышленников. Вы делаете все для устойчивого развития родной земли и подаете пример, как надо любить свое Отечество», — обратился к ветеранам Андрей Бочаров.
Ключевыми итогами взаимодействия стали одобренные Президентом инициативы о приравнивании «Жителей осажденного Сталинграда» к ветеранам войны, а также о присвоении волгоградскому аэропорту и атомному ледоколу имени Сталинграда.
На встрече ветеран МВД Сергей Назаров выступил с инициативой присвоить рабочим поселкам Иловля и Чернышковский звание «Рубеж Сталинградской доблести».
«Я в ближайшее время выйду с предложением в Волгоградскую областную Думу и поддержу ветеранское предложение», — заявил Андрей Бочаров.
В ходе встречи Хельви Латту высказала предложение об установке в Волгограде памятника кинорежиссеру Станиславу Говорухину.
Андрей Бочаров поддержал эту идею и предложил совместно с молодежью определить концепцию и место для монумента: «Мне посчастливилось знать Станислава Сергеевича Говорухина лично. Он ушел из жизни, но оставил большое наследие: это честность, порядочность, ответственность, пример любви к Отечеству. Это был абсолютный государственник, величайшей души человек, пример для многих поколений. Надо именно так относиться к своей родной земле и любить ее».