Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный пожар тушат вблизи частного сектора в Волгограде

В Советском районе Волгограда днем 31 марта произошло возгорание в Советском районе. Очевидцы сообщают, что столбы черного дыма поднялись вблизи частного сектора.

Как сообщили читатели информагентства, пожар произошел в районе СХИ неподалеку от гипермаркета «Лента». На место для тушения возгорания прибыли сотрудники МЧС.

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании в Советском районе поступило на пульт диспетчера в 12:32.

— Горит камыш. Подразделения 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Волгоградской области локализовали горение. Тушение продолжается. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в Главке МЧС России.

Обновлено в 15.50 мск. По сообщению ГУ МЧС России по Волгоградской области, в 15.27 произведена полная ликвидация возгорания.

Фото: «Волгоград» / t.me.