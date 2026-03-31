Пермский зоопарк с 1 апреля на два часа увеличит режим работы

Пермский зоопарк с 1 апреля изменит режим работы. Изменение носит сезонный характер и связно с увеличением светового дня и увеличением периода активности животных. Зоопарк увеличит время приема посетителей на два часа.
Первых посетителей Пермского зоопарка ул. Архитектора Свиязева, 17 В начнут ждать с 09:00. Они смогут находиться на его территории до 20:00. Зайти необходимо до 19:00, в это же время завершат продажу билетов кассы. Время работы Детского зоопарка — с 11:00 до 19:00.
Каждый первый понедельник — санитарный день.
Акватеррариум продолжит принимать гостей с 10:00 до 18:00, касса закрывается в 17:30.